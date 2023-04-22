Bloomberg: власти ЕС планируют запретить часть транзита через Россию

Помимо ограничений на транзит, новый санкционный пакет предусматривает дополнительные ограничения в отношении ведущих российских компаний.

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Новый санкционный пакет будет предполагать запрет транзита некоторых грузов через территорию России. Такое решение намерены принять в Евросоюзе.

Как пишет Bloomberg, санкции могут ввести против широкого спектра высокотехнологических товаров и некоторых видов транспорта. Речь идет о 30 новых позициях, плюс дополнительные ограничения в отношении некоторых крупных отечественных компаний.

Накануне японские власти подтвердили намерение стран «Большой семерки» полностью запретить экспорт в Россию. Скорее всего, эмбарго на экспорт не коснется лекарств, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.