Трамп анонсировал выход своей новой книги

Книга «Письма Трампу» появится в продаже 25 апреля, покупателям предлагается сразу два варианта издания - за 99 и 399 долларов.

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Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в скором времени выйдет его книга, которая будет состоять из его писем, фотографий и комментариев.

«Моя новая книга выходит на следующей неделе! Невероятная коллекция писем, фотографий и моих комментариев ко всему этому», - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский политик прикрепил ссылку на интернет-магазин, где с 25 апреля можно будет издание. В настоящий момент известно, что произведение под названием «Письма Трампу» будет стоить 99 долларов за экземпляр, также будет доступен вариант с подписью экс-главы Белого дома, который можно будет приобрести за 399 долларов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт между Россией и Украиной, если он победит после победы на выборах 2024 года. Он пообещал урегулировать столкновение «вскоре после того», как республиканцы снова выиграют борьбу за Белый дом.