В стране и мире Президент Греции распустила парламент Ян Брацкий Сформированный в результате выборов парламент будет созван 1 июня 2023 года. © Фото: IMAGO, Giannis Panagopoulos, Eur, GlobalLookPress Читайте нас на: Парламент Греции распущен. Соответствующий указ подписала президент страны Катерина Сакелларопулу. Глава греческого государства постановила провести новые выборы парламентариев 21 мая 2023 года. «Созываем парламент, сформированный в результате выборов, 1 июня 2023 года, в четверг, в 11:00», - приводит РИА Новости фрагмент документа. Председателя обновленный состав парламента изберет 2 июня. Ранее стал известно об отказе официальных Афин передавать Украине стоящие на вооружении греческой армии немецкие танки Leopard 2A6. Как сказал премьер-министр страны Николас Панайотопулос, Греция не даст ничего, что могло бы ослабить ее собственный оборонный потенциал. Экспертное мнение и аналитика