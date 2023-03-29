Российские спортсмены отреагировали на несправедливые рекомендации МОК

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Осадок с привкусом неопределенности остался после выступления главы МОК Томаса Баха - вроде бы наших спортсменов до международных соревнований допускают, однако под эгидой «миростроительства» олимпийский комитет сеет раздор внутри двух конкретных стран - России и Белоруссии, выдвигая специальные рекомендации.

«Во-первых, спортсмены с российским или белорусским паспортом должны выступать только как индивидуальные нейтральные спортсмены. Во-вторых, участие команд, в составе которых граждане России или Белоруссии к участию не рассматриваются. В-третьих, спортсмены, которые активно поддерживают войну, не могут участвовать в соревнованиях», - заявил Томас Бах, президент МОК.

Выходит, что все российские и белорусские команды, вид спорта которых не позволяет выступать в одиночку, а это и баскетбол, и волейбол и гандбол - автоматически не попадают на предстоящую летнюю Олимпиаду в Париже.

«Вызывает недоумение и справедливое возмущение дискриминирующий подход к видам спорта. Почему не допускают командный вид спорта? Почему делается преференция индивидуальным видам спорта? Я думаю надо применять единый подход ко всем спортсменам», - прокомментировал Константин Брянский, главный тренер мужской сборной России по волейболу.

А значит речь уже не о нарушении олимпийской хартии, а прав человека.

«Здесь на наш взгляд, налицо не просто дискриминация спортсменов по паспорту, но и по тем дисциплинам, которые они представляют. Лишение как минимум 30% представителей нашей олимпийской команды возможности выступать в отборочных соревнованиях без каких-либо правовых оснований. Такой подход противоречит Олимпийской хартии, Уставу ООН, гуманитарным, гражданским, да любым общепринятым нормам», - заявил Станислав Поздняков, президент ОКР.

Олимпийский чемпион по гребле Юрий Постригай выступает за нашу сборную с 2006 года. В 12-ом из Лондона привез золото. Неоднократно сталкивался с прессингом со стороны международных спортивных организаций. Приходилось привыкать. Сейчас готовится к кубку России в мае, хотя признается, без участия в международных стартах, без достойной конкуренции сложно держать форму и высокий уровень.

К соревнованиям, согласно еще одному пункту от МОК, не допускаются те, кто имеет отношение к армии или силовым структурам, а у нас большинство выдающихся спортсменов представляют или ЦСКА - т.е. вооруженные силы, или Динамо - МВД, или входят в состав Росгвардии. В том же Токио армейцы выиграли одиннадцать золотых наград, динамовцы - десять. Теперь для сильнейших двери большого спорта закрываются. Олимпийский чемпион, гимнаст Артур Далалоян, на счету которого более двух десятков медалей, заявил, что не покинет родной «Динамо» и не пойдет на поводу у МОК.

«Силовые структуры помогают спортсмену оставаться в строю, делать свою работу, и конечно когда нас хотят этого лишить - это палки в колеса, разрушает систему, огорчительно и неприятно», - заявил Артур Далалоян, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта РФ.

Интересная деталь: за нашими спортсменами, включая паралимпийцев, наблюдают даже в госдепе: там есть серьезные опасения - а не могут ли они угрожать нацбезопасности других государств, если их клубы связаны с армией или силовыми структурами. Но в МОК настаивают - спорт вне политики, даже тогда, когда к нему присоединяется американское военное ведомство.

Ранее в МОК заявили, что решение по участию России в Играх будет за спортивными федерациями. Отменять ограничивающие права российских спортсменов рекомендации в комитете не стали.