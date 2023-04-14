Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами
Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами. Соответствующий приказ Министерства спорта Украины опубликовал депутат Верховной рады Жан Беленюк.
Запрет распространяется также на соревнования со спортсменами из Белоруссии.
Согласно опубликованному в Telegram-канале украинского депутата документу, приказ наделяет украинских спортивных чиновников правом отзывать делегации из командировок в случае участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Кроме того, в случае нарушения приказа украинские спортивные федерации будут лишаться финансирования.
Однако на фотографии приказа не указывается дата и не уточняется, с какого момента закон вступает в силу.
Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что бойкот соревнований с россиянами только навредит украинскому спортивному сообществу. В организации также отметили, что ряд спортсменов из Украины против бойкотов.