Сообщается, что в случае нарушения закона спортивные федерации будут лишаться финансирования.

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Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами. Соответствующий приказ Министерства спорта Украины опубликовал депутат Верховной рады Жан Беленюк.

Запрет распространяется также на соревнования со спортсменами из Белоруссии.

Согласно опубликованному в Telegram-канале украинского депутата документу, приказ наделяет украинских спортивных чиновников правом отзывать делегации из командировок в случае участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Кроме того, в случае нарушения приказа украинские спортивные федерации будут лишаться финансирования.

Однако на фотографии приказа не указывается дата и не уточняется, с какого момента закон вступает в силу.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что бойкот соревнований с россиянами только навредит украинскому спортивному сообществу. В организации также отметили, что ряд спортсменов из Украины против бойкотов.