На постаменте, который возвели в 1973 году, было выбито 107 фамилий сотрудников местного колхоза «Светлый путь», не вернувшихся с фронта.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Нижегородской области рухнул памятник советскому солдату. Да так, что скульптура разломилась пополам. На нем было выбито 107 фамилий сотрудников местного колхоза «Светлый путь», не вернувшихся с фронта. Постамент возвели в 1973 году силами предприятия. Все эти годы он благополучно стоял, проблемы, как говорят местные жители, начались сразу же после реставрации трехлетней давности.

Он отстоял Москву, победил под Сталинградом, освободил Воронеж, дошел до Берлина и пал перед 78-ой годовщиной Победы. Солдата-красноармейца в таком состоянии, кажется, можно увидеть, сейчас только где-нибудь в Европе, где перестали чтить его великий подвиг. Но это Нижегородская область, Тонкинский район.



О том, что эти руины были мемориалом, которые посвящен воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, сейчас можно только догадываться по искусственным цветам, заваленному венку и остаткам табличек с именами воинов.

Эдуард, проработавший большую часть жизни агрономом в колхозе «Светлый путь» видел, как стела рухнула.

«Нормально все, культурно стоял, хоп разом - и упал. Я не понимаю», - сказал житель п. Тонкино Эдуард.

В недоумении находится весь поселок. Мемориал облагородили, фигуру солдата покрасили, территорию вокруг вымостили брусчаткой, старую стелу облицевали, 180 тысяч рублей потратили на декоративный ремонт.

Чиновники заверяют, что за памятником следили. По весне - субботники, зимой - уборка от снега. Но только с лицевой стороны.

«Считаем, что вот за счет пучинистости грунта. То есть у нас бывает разница до 20 сантиметров где промерзает, а где нет. Здесь растаяло, подмокло. Он наклонился и упал», - рассказал глава администрации поселка Анатолий Красильников.

Внутри кирпичной конструкции укреплений никаких не было, а парусность большая. Все произошло еще 1 апреля. Работы по разбору завалов и демонтажу начались только сейчас.

«Здесь лежал снег, кран не подойдет. Руками здесь не разберешь», - сказал глава МСУ Тонскинского района Юрий Удалов.

О проблеме в областном центре знают. Деньги на восстановление выделить обещают. Далее чертеж проекта, его согласование, тендер по выбору подрядчика и само строительство. Учитывая сколько времени потребуется на каждый из этапов, к 9 мая вряд ли успеют.

Ранее в Ставрополе в парке Адмирал в Михайловске прошла торжественная церемония открытия мемориала памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой православную часовню, выполненную из натурального мрамора, высотой примерно в семь метров. Часовня была построена в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Молчаливое эхо войны». Так, подобные мемориалы возведены еще в 15 российских городах.