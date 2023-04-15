Мемориал-часовню в честь погибших героев ВОВ открыли в Ставрополье

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В Ставрополе в парке Адмирал в Михайловске прошла торжественная церемония открытия мемориала памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой православную часовню, выполненную из натурального мрамора, высотой примерно в семь метров.

В мероприятии приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, а также митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Часовня была построена в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Молчаливое эхо войны». Так, подобные мемориалы возведены еще в 15 российских городах.

Ранее порядка 35 тысяч юнармейцев приняли участие во всероссийской акции «Верни герою имя», приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Верни имя герою» призвана сохранить историю родины и преемственность традиций по защите Отечества.