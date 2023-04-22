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Политолог Светов назвал высылку российских дипломатов из ФРГ подготовкой к разрыву дипотношений

Ян Брацкий
19:12 22.04.2023
В качестве ответной меры официальная Москва отправляет домой более 20 немецких дипломатов.
Политолог Светов назвал высылку российских дипломатов из ФРГ подготовкой к разрыву дипотношений
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Высылка российских дипломатов из Германии напоминает «весеннее обострение». Такого мнения придерживается политолог Юрий Светов.

«У меня впечатление, что оно (весеннее обострение - ред.) охватило германских политиков снизу доверху», - заметил он в беседе с «Известиями».

По мнению политолога, высылка россиян ничем не мотивирована и все больше напоминает курс на полный разрыв двусторонних отношений.

«В целом есть ощущение, что Германия готовится к полному разрыву дипотношений с Российской Федерацией. Здесь невольно вспоминаешь: предыдущий разрыв дипотношений был связан с вторжением немецких войск в Советский Союз», - добавил Светов.

Напомним, российские дипломаты массово покидают Германию по решению официального Берлина. Никаких объяснений со стороны властей ФРГ не последовало.

В отличие от реакции Москвы. Сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что более 20 немецких дипломатов досрочно заканчивают работу в России и отправляются на свою родину. Она также раскрыла вранье Берлина касательно высылки наших дипломатов. По ее словам, изначально власти ФРГ заранее уведомили РФ, что действительно вышлют наших дипломатов, однако попросили никому не говорить об этом.

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