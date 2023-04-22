В ИМЭМО РАН заявили, что обострение конфликта между РФ и НАТО может произойти в любой момент

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

В настоящее время между Россией и НАТО наблюдается взлет напряженности. Об свидетельствуют масштабные военные учения, которые проводят стороны, заявил в разговоре со «Звездой» глава сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Сергей Ознобищев.

«Сейчас мы наблюдаем взлет напряженности. Ну, вообще в России проходят и еще более масштабные учения, что называется, от края до края, которые мы называем проверкой боеготовности. Тогда задействованы тоже сотни тысяч военнослужащих, техники, проходят учения на полигонах и так далее. Все это свидетельствует о том, что мы демонстрируем друг другу силу, и при этом начали говорить о готовности к переговорам и готовности к диалогу. Вот сейчас мы с вами знаем, что в этот процесс активно включилась Китайская Народная Республика. Спасибо ей за это», - сказал он.

Эксперт выразил сожаление, что в последнее время наблюдается «нехорошая цикличность в серьезных обострениях наших отношений».

«И разбираться в этом придется и придется долго. Стороны, естественно, «обвиняют» друг друга, поэтому ясно, что необходимо рулить в сторону абсолютно противоположную от той напряженности, которая сейчас создается, которую в том числе демонстрируют вот эти учения НАТО», - отметил специалист.

Сергей Ознобищев добавил, что обострение между противоборствующими сторонами может случиться в любой момент.

«В том смысле, что может произойти непредвиденная ситуация. Но стороны - Россия и НАТО - все-таки проявляют сдержанность. Она демонстрируется и в ходе проведения специальной военной операции, в НАТО всячески подчеркивают, что они не являются стороной конфликта. Мы, конечно, им указываем на то, что вы не совсем с нами честны, потому что вы поставляете оружие, но прямого вмешательства НАТО, как это было во времена холодной войны, когда летали американские пилоты в Корее, когда мы участвовали так называемыми военными специалистами в войне во Вьетнаме и так далее, вот такой прямой вовлеченности НАТО избегает», - резюмировал сотрудник ИМЭМО РАН.

Ранее американское посольство в Таллине сообщило, что Соединенные Штаты перебросят через территорию Эстонии боевую технику на учения в Финляндии. Отмечается, что переброшена будет боевая группа батальона 2-й бронетанковой бригады армии США.