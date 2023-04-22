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Актриса Волкова из «Ворониных» заявила, что не отречется от обвиняемого в убийстве брата

Анна Назайкина
18:38 22.04.2023
Пока актриса не смогла связаться с мужчиной и его адвокатом.
Актриса Волкова из «Ворониных» заявила, что не отречется от обвиняемого в убийстве брата
© Фото: ekaterinavolkovaactress, Telegram
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Актриса из сериала «Воронины» Екатерина Волкова, сыгравшая роль Веры, прокомментировала сообщения о том, что ее брат Леонид подозревается в убийстве двух людей в США.

Ранее появились сообщения, что мужчина, по данным следствия, в штате Массачусетс убил двух мужчин ножом, а затем спрятал их тела на складе. Причем тело одного из убитых было расчленено, его части были обнаружены в баке.

«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке», - написала Волкова в Telegram-канале.

Она рассказала, что пока ей не удается связаться с мужчиной и его юристом. Было отмечено, что сейчас семья пытается понять, что все-таки произошло, и данных больше, чем появились ранее, у нее нет.

«Тем не менее мы не сомневаемся в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от своего брата. Это какой-то страшный сон», - добавила актриса.

Волкова заявила, что молится, чтобы ее брат, которого подозревают в таком страшном преступлении, оказался на свободе, и ситуация разрешилась.

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