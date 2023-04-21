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Брата актрисы Волковой из «Ворониных» подозревают в убийстве двух мужчин в США

Анна Назайкина
16:26 21.04.2023
Полиция подозревает, что мужчина мог расправиться со своими жертвами из мести.
Брата актрисы Волковой из «Ворониных» подозревают в убийстве двух мужчин в США
© Фото: volkovihome, Instagram*
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Брата Екатерины Волковой, наиболее известной по роли Веры из сериала «Воронины», подозревают в убийстве двух мужчин в американском штате Массачусетс, передает телеканал CBS.

Изначально в Медфорде без вести пропали двое мужчин - 28-летний Павел Векшин и 37-летний Кирилл Щукин. Как утверждается, впоследствии их тела были обнаружены на складе в Брайтоне.

В убийстве подозреваются 37-летнего Леонида Волкова. По данным правоохранителей, он мог убить мужчин с помощью ножа. При этом было отмечено, что части расчлененного тела Щукина были выброшены в баки на складе.

Полиция подозревает, что мотивом убийства могла стать месть. По данным СМИ, Щукин в течение долгого времени являлся поручителем Волкова по арендованной квартире, однако недавно произошел конфликт, после которого брата звезды «Ворониных» выселили.

В августе 2019 года актриса почувствовала себя плохо во время съемок, которые проходили в Сочи. Тогда Волкову увезли на скорой. Она писала в соцсетях, что у нее был тепловой удар.

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