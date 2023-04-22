Глава МВД Турции Сойлу заявил о попытках США создать террористическое государство

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что риск создания террористического государства не исчезнет, если не устранить фактор США.

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Соединенные Штаты Америки предпринимают попытки по созданию террористического государства рядом с Турцией. Такое заявление сделал министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

«Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство», - передают его слова «Известия», ссылаясь на телеканал CNN Türk.

Глава МВД Турции добавил, что в качестве мер предосторожности страна провела четыре крупные операции. Он также отметил, что риск создания террористического государства не пропадет до тех пор, пока не будет устранен фактор Вашингтона.

Кроме того, Сойлу обратил внимание на то, что власти США сделали с Афганистаном, и в каком нелегком положении из-за действий Штатов оказались Ирак и Сирия. Министр также заявил, что страна способна бороться с созданием террористического государства, поскольку «более 40 лет Турция ведет борьбу, в горах (на севере Ирака) осталось 86 террористов».

Ранее доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ, политолог Икбаль Дюрре заявил, что Запад вмешивается в выборы турецкого президента. По его словам, это ярко показал инцидент с американским послом Джеффри Флейком, который сначала отказал партии Реджепа Тайипа Эрдогана прийти на традиционный ужин, связанный с Рамаданом, но уже на следующий день пришел на встречу с единым оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу.