Священную для православных христиан книгу вынесли из храма и бросили в машину, назвав мусором.

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Захватившие храм в Киевской области раскольники надругались над Библией. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви. Речь идет о Покровском храме в селе Требухов, куда противники православия ворвались, взломав двери.

Сообщается, что раскольники вынесли и храма Библию, назвав священную книгу мусором. Вместе с другими вещами ее погрузили в машину, говоря при этом «кощунственные слова». Свои противоправные действия злоумышленники снимали на видео, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что сразу после захвата Покровского храма люди в военной форме выселили семью священника из их дома. При этом, сотрудники правоохранительных органов бездействовали. Верующие сообщают, что взломщики уже меняют замки на дверях.