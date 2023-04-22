Захватившие храм в Киевской области раскольники надругались над Библией
Захватившие храм в Киевской области раскольники надругались над Библией. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви. Речь идет о Покровском храме в селе Требухов, куда противники православия ворвались, взломав двери.
Сообщается, что раскольники вынесли и храма Библию, назвав священную книгу мусором. Вместе с другими вещами ее погрузили в машину, говоря при этом «кощунственные слова». Свои противоправные действия злоумышленники снимали на видео, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что сразу после захвата Покровского храма люди в военной форме выселили семью священника из их дома. При этом, сотрудники правоохранительных органов бездействовали. Верующие сообщают, что взломщики уже меняют замки на дверях.