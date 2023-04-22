Зеленский наложил санкции на ЦИК РФ и парламентские партии на 10 лет

В «черный список» президента Украины попали такие фракции, как ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и «Новые люди».

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Центральной избирательной комиссии РФ и парламентских фракций: ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Новые люди». Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера.

Указом № 235 от 22 апреля 2023 года украинский президент вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны страны. Документ сопровождают два перечня: в первом - значатся 40 физических лиц, против которых вводятся ограничительные меры. Во втором - 60 юридических лиц и организаций, в том числе четыре российские партии и ЦИК РФ. Согласно указу, рестрикции в отношении них введены сроком на 10 лет.

Помимо россиян, санкции Зеленского затронули граждан Швейцарии, Ирана и Мали.

На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 254 предприятий организаций, обеспечивающих безопасность и оборону России, а также 438 физлиц, в числе которых спортсмены. Так, в числе атлетов, на которых распространяются санкции украинского президента, - серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух и вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.