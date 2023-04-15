Зеленский ввел санкции против 692 российских организаций и физлиц

В числе попавших под санкции россиян - известные спортсмены.

© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 254 предприятий организаций, обеспечивающих безопасность и оборону России, а также 438 физлиц, в числе которых спортсмены. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера.

Так, в числе спортсменов, на которых распространяются санкции Зеленского, - серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух и вратарь московского футбольгного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Согласно закону Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил: поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других уограничительных мер», - говорится в документе.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер в отношении 33 граждан и 225 компаний из России.