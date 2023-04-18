Штурмовые группы тренируются брать украинские укрепления на полигоне в зоне СВО
Куда бы ни направлялась съемочная группа «Звезды», везде требуется один и тот же строгий дресс-код. Инструктор сразу предупреждает, что здесь опаснее, чем кажется.
«Полигон никогда не молчит, противник осведомлен, они знают, что это наш полигон, и может сюда прилететь, если будет большое скопление личного состава», - пояснил командир подразделения с позывным Сокол.
Полигон - не студия и не съемочная площадка. А потому нельзя мешкать и отвлекаться, надо прислушиваться к тому, что говорят. Съемочная группа показала, как отрабатывают свои действия штурмовые группы.
Кадры достаются непросто, съемки проводятся зачастую с одного дубля, потому что возможности переснять не будет. Чаще всего совсем нет времени на подготовку. Если нет беруш или специальных наушников, можно использовать в качестве затычек для ушей даже стреляные гильзы.
«Для журналистов и репортеров это может быть опасным мероприятием, но большое уважение людям, которые сюда ездят за их храбрость, отвагу. И само дело - показать людям и миру, что на самом деле происходит здесь», - сказал Грек.
Внимательность и осторожность не отключаются ни на секунду, когда работаешь со штурмовыми подразделениями или разведчиками. Они всегда там, где риск.
«Бывает, что у противника подтягиваются резервы в виде бронированных машин на пикапах, танки подтягиваются, бывает, что массированный артиллерийский огонь со стороны противника по нашем подразделениям. И тогда еще сложнее зайти туда», - отметил Сокол.
Пока съемочная группа работала, бойцы замаскировали машину, да так что журналисты сами не сразу поняли, что произошло. Делается это для общей безопасности.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.