Штурмовые группы тренируются брать украинские укрепления на полигоне в зоне СВО

Бойцы штурмовых подразделений отрабатывают свои действия даже тогда, когда не заняты на передовой. Корреспондент Виктория Косогляденко показала кадры с тренировочного полигона наших военнослужащих.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Куда бы ни направлялась съемочная группа «Звезды», везде требуется один и тот же строгий дресс-код. Инструктор сразу предупреждает, что здесь опаснее, чем кажется.

«Полигон никогда не молчит, противник осведомлен, они знают, что это наш полигон, и может сюда прилететь, если будет большое скопление личного состава», - пояснил командир подразделения с позывным Сокол.

Полигон - не студия и не съемочная площадка. А потому нельзя мешкать и отвлекаться, надо прислушиваться к тому, что говорят. Съемочная группа показала, как отрабатывают свои действия штурмовые группы.

Кадры достаются непросто, съемки проводятся зачастую с одного дубля, потому что возможности переснять не будет. Чаще всего совсем нет времени на подготовку. Если нет беруш или специальных наушников, можно использовать в качестве затычек для ушей даже стреляные гильзы.

«Для журналистов и репортеров это может быть опасным мероприятием, но большое уважение людям, которые сюда ездят за их храбрость, отвагу. И само дело - показать людям и миру, что на самом деле происходит здесь», - сказал Грек.

Внимательность и осторожность не отключаются ни на секунду, когда работаешь со штурмовыми подразделениями или разведчиками. Они всегда там, где риск.

«Бывает, что у противника подтягиваются резервы в виде бронированных машин на пикапах, танки подтягиваются, бывает, что массированный артиллерийский огонь со стороны противника по нашем подразделениям. И тогда еще сложнее зайти туда», - отметил Сокол.

Пока съемочная группа работала, бойцы замаскировали машину, да так что журналисты сами не сразу поняли, что произошло. Делается это для общей безопасности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.