Лучшие борцы греко-римского стиля почтили память погибших бойцов подразделения «Альфа»

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В Москве состоялся XIX Международный детский турнир по греко-римской борьбе памяти сотрудников Управления «А» (Альфа) ЦСН ФСБ, погибших при исполнении воинского долга. Для участия в состязаниях в столицу съехались 240 лучших борцов из Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана, Московской, Тверской, Мурманской, Ярославской и Владимировской областей.

«Ребята заранее готовятся к этим соревнованиям. Они всегда с особым трепетом участвуют и понимают, что это не проходное мероприятие, а почетные и ответственные соревнования. Они понимают, в чем они участвуют», - заверил Вице-президент Федерации спортивной борьбы Москвы Сергей Цвир.

Организаторы отметили важность турнира не только с точки зрения спортивных достижений, но и в плане военно-патриотического воспитания молодежи и возможности юношей из разных стран встретиться и пообщаться друг с другом.

«Это элемент военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи и, если хотите, нашей национальной безопасности. Мы как можем объясняем молодым спортсменам важность быть защитниками страны, ну и борьба как одно из средств достижения. Это олимпийский вид спорта и важный элемент военно-патриотического воспитания молодежи», - сказал Вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Юрий Сарвадий.

Турнир проводится в двух категориях: юноши 2007-08 годов рождения выясняют отношения на борцовском ковре в пяти весовых категориях, их друзья по спорту 2009-10 годов рождения - в 13 категориях. Лучшие из лучших получат награды и памятные подарки из рук прославленных спортсменов, чемпионов мира и Европы, а также Заслуженных мастеров греко-римской борьбы.