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Российские дипломаты массово покидают ФРГ по решению Берлина

Ян Брацкий
14:48 22.04.2023
Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, посла ФРГ уже уведомили.
Российские дипломаты массово покидают ФРГ по решению Берлина
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, GlobalLookPress
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Официальный Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ. Таким образом, власти ФРГ проводят курс на разрушение двусторонних отношений, считают в МИД РФ.

«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», - заявили ТАСС на Смоленской площади.

Что касается ответных шагов Москвы, но они будут зеркальными, предупредили в Министерстве иностранных дел. Об этом уже уведомлен посол ФРГ. Накануне источник в российских дипломатических кругах заявил, что официальный Берлин врал, опровергая сообщения СМИ о подготовке массовой высылки российских дипломатов. По какой причине власти ФРГ занимались этим, неизвестно, уточнил источник.

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