Набиуллина заявила, что ЦБ РФ ведет переговоры по возврату «замороженных» активов России

Глава ЦБ РФ отметила, что у России есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах.

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Банк России продолжает работу для возвращения российских активов, которые были заморожены на счетах в европейских банках, есть переговорная позиция по этому вопросу. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Государственной думе.

«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран», - передает ее слова РИА Новости.

Кроме того, глава ЦБ РФ отметила, что в настоящее время регулятор занимается формированием резервов, отталкиваясь оттого, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется внешняя торговля страны.

«Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать - у нашей страны есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах», - добавила Набиуллина.

Ранее Европейская комиссия приняла решение, что замороженные активы Центрального банка России в странах Евросоюза придется вернуть по завершении специальной военной операции на Украине. По данным немецкой газеты Die Welt, активы ЦБ РФ не получится легко передать Киеву из-за ряда правовых барьеров. В неопубликованном документе Еврокомиссии подчеркивается, что ЕК не будет тратить российские активы, так как по окончании спецоперации их нужно будет возвращать Москве.