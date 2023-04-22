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Ксения Шойгу рассказала о большой популярности Гагаринского забега

Сергей Лебедев
14:23 22.04.2023
В этом году на полумарафон записались более 1 500 человек.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Звездном городке стартовал Гагаринский забег, посвященный первому человеку в космосе. Этот полумарафон является одним из старейших в Подмосковье. Он проходит в 53-й раз. Поучаствовать в нем может любой желающий. В этом году на забег записались более 1 500 человек. Присутствуют легкоатлеты со всей страны.

По словам руководителя проекта «Лига героев» Ксении Шойгу, Гагаринский забег настолько популярен, что все места были заняты сразу после открытия записи.

«Мы только объявили об открытии старта, и практически сразу не осталось больше свободных слотов, с учетом того, что есть ограничение по пропускной способности. Гагаринский забег собирается всегда в полном объеме, и мы очень рады, что сегодня организаторами являемся мы», - отметила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.

Напомним, месяц назад в Мурманской области прошел забег с препятствиями «Гонка Героев». Впервые экстремальные соревнования состоялись за полярным кругом.

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