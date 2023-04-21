ТАСС: Берлин врал, опровергая массовую высылку российских дипработников

В дипломатических кругах пообещали соответствующим образом ответить в случае массовой высылки российских дипломатов из Берлина.

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Официальный Берлин врал при опровержении данных о массовой высылке российских дипломатов. Об этом ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах.

«Пример вранья официального Берлина. По какой причине официальные лица ФРГ наврали о высылке российских дипломатов, неизвестно», - приводит ТАСС сообщение источника.

По его мнению, решение уже принято и российская сторона готова соответствующим образом на него ответить.

В конце марта бундестаг отказался подтверждать сообщения СМИ о подготовке высылки 30 российских дипломатических работников. Тогда представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила об отсутствии подобных планов.