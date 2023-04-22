Эксперт Митрахович заявил, что Чехия без российского газа расплатится инфляцией

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Чехия без российского газа будет расплачиваться инфляцией, снижением производства и в итоге это приведет к падению экономики. Такое мнение в разговоре со «Звездой» озвучил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Он отметил, что замерзать на улицах никто не будет, однако рост тарифов закончится кризисом доверия к власти. Также странам ЕС придется печатать деньги для субсидий из-за роста цен на тарифы.

«Все это может привести к негативным последствиям», - отметил эксперт.

Станислав Митрахович добавил, что заявление Чехии об отказе от российского газа может быть ложным. Страна продолжает закупать еще и сжиженный природный газ.

Ранее министерство промышленности и торговли Чехии сообщило, что страна впервые в новейшей истории отказалась от поставок природного газа из России.

Ранее бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек заявил, что Европе не удастся полностью компенсировать российский газ за счет других источников.