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Член палаты представителей Соединенных Штатов, республиканец Энди Оглс, выступая в Конгрессе, заявил, что выделять средствам киевскому режиму без необходимой подотчетности недопустимо. Особенно, когда США и так приходится урезать свой бюджет. С полной записью выступления политика ознакомился RT.

По мнению конгрессмена, лидер Штатов Джо Байден и партия демократов втянули страну в ситуацию на Украине, выделив на поддержку киевского режима свыше 113 миллиардов долларов.

Оглс подчеркнул, что американцы должны быть осведомлены о том, на что власти тратят деньги, которые граждане страны добывают своим трудом.

«Если нужно выбирать между нашими детьми и будущим Украины, я выберу первых. Господин спикер, для меня Америка - прежде всего», - заключил он.

Ранее издание Foreign Policy отмечало, что американские вооруженные силы передали Киеву гораздо меньше, чем главноком ВСУ Валерий Залужный просил у Пентагона. Утверждалось, что помощь от Штатов приходит на Украину крохотными частями.