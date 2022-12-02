Украинский военнопленный рассказал, для чего боевики используют Starlink

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Украинские боевики используют спутниковую сеть Starlink, обеспечиваемую компанией Space X американского бизнесмена Илона Маска, не только в военных, но и в личных целях. Об этом рассказал военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны (ТРО) Сергей Лазаренко.

«Скорость в целом терпимая. Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню», - приводит его слова РИА Новости.

Кроме этого военнопленный сообщил, что выход в интернет происходил с одобрения командиров. По его словам, они давали возможность подключиться к сети на 10-20 минут, однако трафик не выдерживал одновременного пользования нескольких десятков человек.

Ранее украинские военнопленные неоднократно рассказывали о том, как командиры отправляли их на позиции, уже занятые российскими войсками. Подобное отношение к личному составу зачастую приводило к попаданию в плен.