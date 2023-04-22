В Южно-Китайском море нашли потопленное США судно с телами 1060 пленных

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В субботу в Южно-Китайском море у берегов Филиппин нашли японское судно Montevideo Maru времен Второй мировой войны, которое было потоплено американской подводной лодкой в 1942 году. Об этом сообщил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.

Отмечается, что на борту судна находились 1060 пленных. Среди них были 850 австралийских военнослужащих. Трагедия считает крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии.

Недавно под Калининградом нашли фрагменты самолета Ил-2, сбитого в 1945 году. Благодаря обнаруженной на месте падения штурмовика награде установили имена членов экипажа - это летчик лейтенант Петр Неумоин и стрелок-радист старший сержант Сумбат Качканьян.

Согласно архивным данным, 29 января 1945 года группа из 16 самолетов Ил-2 вылетела поддерживать наступление наземных войск, завершавших окружение Кенигсберга. Самолет Неумоина тогда не вернулся с задания.