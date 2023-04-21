Германия уберет системы ПВО Patriot с границ Польши и Словакии

Бундесвер намерен прекратить использование зенитно-ракетных комплексов в Польше уже к июню.

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Германия до конца года намерена убрать с восточных границ Словакии и Польши свои зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщает RT.

Предполагается, что бундесвер прекратит использование немецких ЗРК Patriot в Польше к июню. А из Словакии комплексы уберут к концу года.

Напомним, недавно правительство ФРГ сообщило о доставке на Украину системы ПВО Patriot с боеприпасами. Помимо зенитно-ракетного комплекса, Берлин передал Киеву 76 грузовиков Zetros, 124 машины пограничной охраны, 18 основных танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.

Общая сумма военной помощи Украине от немецких властей с 1 января 2022 года по 17 апреля 2023 года составляет более 2,7 миллиарда евро.