Fakt: Украина уничтожает польское село своим техническим зерном

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Польские власти опоздали с решением о запрете импорта украинского зерна. Об этом заявила журналистка Анна Орловская в статье для издания Fakt. По ее словам, некоторые села в стране оказались на грани смерти. У местных фермеров не осталось почти никаких шансов, чтобы продать собственную продукцию.

Техническое зерно из Украины заполонило рынок и пользуется спросом из-за очень низкой стоимости. В итоге польским фермера пришлось сильно снизить цены.

«Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города», - говорят фермеры.

Напомним, недавно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия приостановили поставки зерна из Украины из-за угроз для местных фермеров, которые столкнулись с затовариванием рынка импортируемой агропродукцией.

На днях стало известно, что Еврокомиссия может приостановить импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника до 5 июня. ЕК также собирается предоставить пострадавшим от поставок продовольствия с Украины странам финансовую помощь.