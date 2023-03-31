Американцы отреагировали на уголовное преследование Трампа

Образ мученика, преследуемого демократами, поддерживают не только сторонники, но и соперники, в том числе однопартийцы, в гонке за президентское кресло.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Ron Sachs, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сотрудникам полиции Нью-Йорка предписано взять под контроль все ключевые объекты на случай народных волнений. В городе готовятся к возможным беспорядкам из-за решения большого жюри Манхэттена начать уголовное преследование против экс-президента Дональда Трампа, которому, как сообщает CNN, могут предъявить обвинения сразу по 30 пунктам.

По версии обвинения, в 2006 году Трамп имел отношения с порноактрисой Сторми Дениэлс, и, чтобы скрыть роман, женщине заплатили 130 тысяч долларов из предвыборного фонда, оформив расходы как «оказание юридических услуг». Вот она - статья о мошенничестве. История вскрылась еще перед прошлыми выборами, когда Трамп одержал победу, а Сторми Дениэлс прервала молчание.

«Я была наивной, мне показалось, он предлагает деловой ужин, а не секс. Я не думала, что он захочет сблизиться, пока не вышла из ванной. Он стоял там, перекрывая мне путь, но я не чувствовала, что была в какой-либо физической опасности», - рассказала Сторми Дэниэлс в интервью YouТube-каналу VICE TV.

Вину Трампа еще предстоит доказать. Но сам по себе прецедент с уголовным делом, которое бывший президент называет политическим преследованием, становится опасным и для его нынешних оппонентов.

«Не вскроем ли мы политический ящик Пандоры? Если республиканцы восстановят контроль над Белым домом, собираются ли они преследовать в судебном порядке таких людей, как Хантер, Джо Байден или Хиллари Клинтон?» - прокомментировала Неама Рахмани, федеральный прокурор штата Калифорния (2010-2012 гг.).

Удивительный парадокс: еще недавно многие политики-республиканцы скептически относились к участию Трампа в предстоящих выборах, однако сегодня партия выступает единым строем. Образ мученика, преследуемого демократами, поддерживают даже соперники в гонке за президентское кресло. Вивек Рамасвами, предприниматель и кандидат в президенты от Республиканской партии, заявил, что хочет, чтобы президента выбирали избиратели, а не прокурор из Нью-Йорка.

За Трампа вступился даже его главный конкурент-однопартиец - молодой республиканец Рон Десантис, губернатор штата Флорида, где находится знаменитый особняк экс-президента. Он заявил, что поддерживаемый Соросом окружной прокурор Манхэттена постоянно искажает закон, чтобы оправдать одни уголовные преступления, и, наоборот, расширяет его, чтобы ударить по сопернику.

Сорос, судя по открытым источникам, действительно финансировал и активно продвигал Брэгга на пост окружного прокурора Манхэттена. Оттенок предвзятости делу добавляет и то, что Нью-Йорк - один из самых либеральных городов Америки, где 80% избирателей отдали голоса за Джо Байдена. Но Трамп пускаться в бега не намерен, и уже на следующей неделе его ожидают в офисе представителя юстиции.

Ранее Трамп назвал вмешательством в выборы 2024 года выдвинутые против него обвинения. Он заявил, что прокурор Манхэттена Элвин Брэгг обслуживает интересы нынешнего главы США Байдена.