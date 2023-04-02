Врачи оценили здоровье Саакашвили

Врачи не заметили «особых изменений». По их словам, показатели неврологического и физического здоровья остались неизменными.

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В состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не зафиксировано «особых изменений». К таким выводам пришли члены медицинского консилиума при Народном защитнике, сообщили в «Sputnik Грузия» со ссылкой на клинического директора клиники «Вивамед» Зураба Чхаидзе.

«Особых изменений не было. Ни неврологические, ни физиологические показатели не изменились. Члены семьи говорят одно о весе, реальность другая, и говорить об этом очень утомительно и скучно», – заявил Чхаидзе.

По словам Зураба Чхаидзе, у врачей не возникло разногласий по плану лечения и оценке состояния здоровья бывшего лидера Грузии.

Ранее Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына. По ее словам, вес экс-президента страны приблизился к отметке в 58 килограммов. Из-за отравления, Саакашвили не может есть, в связи с чем отрицательная динамика веса сохраняется.