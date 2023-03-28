Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына

Вес экс-президента Грузии приближается к критической отметке в 55 килограммов. Отрицательная динамика продолжается из-за отравления, в связи с которым Саакашвили не может есть.

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У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сохраняется динамика потери веса, так как из-за отравления он не может принимать еду. Сейчас политик весит 58 килограммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на его мать Гиули Аласанию.

«Саакашвили уже весит 58 килограммов. Он отравлен, поэтому он не может принимать пищу и необходимый объем калорий. Динамика потери веса сохраняется», - рассказала Аласания.

Ранее Георгий Григолия, врач консилиума при аппарате омбудсмена Грузии, заявил, что после перехода отметки в 55 килограммов в организме политика могут начаться необратимые процессы, в результате которых он рискует оказаться прикованным к постели. Это было в конце февраля, когда вес Саакашвили еще составлял 64 килограмма.

Ранее экс-президент Грузии заявил, что вес ниже 60 килограммов грозит ему возникновением полиорганной недостаточности - когда развивается недостаточность одновременно в нескольких системах органов. В эфире Sky News политик рассказал, что потерял почти половину от своего изначального веса в 120 килограммов.