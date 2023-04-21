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Росморречфлот: 19 человек с горящего в Южной Корее судна «Калтан» доставили на берег

Сергей Лебедев
07:37 21.04.2023
С корабля эвакуировали 21 члена экипажа, четыре человека пока не найдены.
Росморречфлот: 19 человек с горящего в Южной Корее судна «Калтан» доставили на берег
© Фото: Christopher Tamcke, imagebroker.com, GlobalLookPress
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На берег доставили 19 членов экипажа российского судна «Калтан», горящего у южнокорейского Ульсана. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Всего с судна эвакуировали 21 человека, капитан и старший механик помогают спасателям в поисках на борту.

«21 человек из 25 пересели на аварийно-спасательные средства и были подобраны судами корейской береговой охраны. Четыре человека пока не найдены. Предположительно, они продолжали борьбу с огнем», - сказал Алексей Кравченко.

По его словам, пострадали два члена экипажа. У них небольшие ожоги. Ликвидация пожара продолжаются.

Напомним, Приморская и Сахалинская транспортные прокуратуры уже проводят проверку по факту пожара. По данным ведомства, «Калтан» приписан к порту Владивосток, судовладелец - ООО «Дальрыбпром».

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