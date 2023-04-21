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«Аллигаторы» ударили ракетами по укрепленным пунктам украинских боевиков

07:00 21.04.2023
Кадры боевой работы армейской авиации показало Министерство обороны Российской Федерации.
«Аллигаторы» ударили ракетами по укрепленным пунктам украинских боевиков
© Фото: Минобороны России
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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» выполнили пуски ракет по укрепленным пунктам украинских националистов. Кадры боевых вылетов в зоне специальной операции опубликовало Министерство обороны России.

В результате боевого применения был разгромлен пункт управления боевиков. Также удалось уничтожить бронированную технику противника.

Напомним, ранее «Звезда» показывала кадры боевой работы вертолетов Ка-52, запускающих с кабрирования неуправляемые авиационные ракеты по украинским националистам. Летчики работают не заходя в зону поражения вражеской ПВО.

В среднем за летную смену экипажами совершается от 3 до 5 боевых вылетов. Подготовить вертолет к новому удару по врагу можно быстро - дозаправка и пополнение боекомплекта занимают не более 20 минут. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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