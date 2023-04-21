Армия спецоперация «Аллигаторы» ударили ракетами по укрепленным пунктам украинских боевиков Кадры боевой работы армейской авиации показало Министерство обороны Российской Федерации. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» выполнили пуски ракет по укрепленным пунктам украинских националистов. Кадры боевых вылетов в зоне специальной операции опубликовало Министерство обороны России. В результате боевого применения был разгромлен пункт управления боевиков. Также удалось уничтожить бронированную технику противника. Напомним, ранее «Звезда» показывала кадры боевой работы вертолетов Ка-52, запускающих с кабрирования неуправляемые авиационные ракеты по украинским националистам. Летчики работают не заходя в зону поражения вражеской ПВО. В среднем за летную смену экипажами совершается от 3 до 5 боевых вылетов. Подготовить вертолет к новому удару по врагу можно быстро - дозаправка и пополнение боекомплекта занимают не более 20 минут. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика