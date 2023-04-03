Попрошайничество и странные идеи: почему в Киеве сходит с ума от мыслей о поражении

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На Украине на неделе настоящий танковый парад. Новую бронетехнику принимал лично министр обороны Алексей Резников. Он показал немецкие БМП Marder, прокатился на британском танке Challenger-2 и передал привет своему британскому коллеге Бену Уоллесу.

«Изумительно, Бен! Очень хорошая штука! Спасибо от Украины Соединенному Королевству!», - заявил Резников.

Кроме «Челленджеров» Киев получил от Лондона 20 БТР и 30 самоходных артиллерийских установок. Не отстает и Германия. Первые немецкие «Леопарды» уже на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил передачу киевскому режиму 18 бронемашин.

«Германия и Нидерланды уже передали Киеву различные гаубицы и боеприпасы. Прямо же сейчас вместе с Данией мы готовим к отправке на Украину танки "Леопард-1", чтобы они помогли нашим самым современным танкам на Украине, которые мы только что поставили», - заявил Шольц.

Также Бундесвер дал добро на поставку своих танков союзниками. К 18 леопардам из Берлина, Киев получил 14 польских, три португальских и шесть «Леопардов» из Канады. Всего 41 штука. В Пентагоне же заявили, что до конца апреля доставят на Украину 150 танков из девяти стран.

Помимо танков на Украину прибыли немецкие БМП Marder, американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar. Чтобы украинцы не запутались в таком многообразии, Пентагон собирается выпустить игральные карты с изображением натовского вооружения. Джокер - ПЗРК «Стингер», французская гаубица «Цезарь» - двойка червей, а «Хаймарс» - шестерка треф. Но националистам, которые раньше такой техники не видели, наглядное пособие не помогает. Западное вооружение постоянно выходит из строя и требует слишком «нежного» обращения.

Пропагандисты из Берлина приехали на передовую - хотели показать как украинские боевики палят из немецкой гаубицы стоимостью два миллиона евро. Но одного единственного выстрела «Грязной Тины», так украинцы назвали гаубицу - пришлось ждать два дня.

«Получаем команду, команду вносим в компьютер, в гаубицу, чтобы она понимала, что мы от нее хотим. Холишь, лелеешь ее, обнимаешь, гладишь, подкручиваешь, целуешь - главное, чтобы она только работала. И так - целый день. Сейчас поменяли ствол, выехали, сейчас еще какая-то неисправность», - говорит командир расчета.

Не хочет воевать не только техника, но украинцы, которые сейчас проходят в обучение в Британии, чтобы научиться управлять танками Challenger-2. По словам инструкторов Королевства, они отказываются возвращаться на родину. Даже предпринимают попытки дезертирства. Да и результаты обучения не сильно обнадеживают.

«Подготовка танкистов оставляет желать лучшего. Большинство военнослужащих не смогли показать даже минимальный результат. Только 20% продемонстрировали какие-то знания», - пишет The Guardian.

И как бы ни старались западные партнеры, накачивая Киев всеми видами вооружения - с учетом катастрофических потерь на поле боя - скоро просто не останется украинцев, способных держать в руках оружие. Премьер Венгрии Виктор Орбан предупреждает - Европа все глубже вязнет в конфликте и риск начала мировой войны все выше. По словам венгерского премьера, страны Запада как никогда близки к обсуждению запретной темы - отправки военного контингента НАТО на Украину.

«Год назад спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине: венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос - только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска. Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», - заявил Орбан.

Чем оборачиваются якобы миротворческие усилия НАТО - весь мир уже видел в Корее, Вьетнаме, Югославии, Ираке, Афганистане. И теперь в странах Альянса - в той же Польше - общество постепенно готовят к якобы грядущему противостоянию с Россией и прямому участию в конфликте на Украине. В 2023 году Варшава потратит 23 миллиарда долларов на обеспечение своих вооруженных сил. Глава евродипломатии Жозеп Боррель признается - в навязанной России войне Запад просто не может проиграть и ради победы готов нарушить любые законы и моральные нормы.

«Поражение Украины означает конец Евросоюза. ЕС показал, что он знает, что поставлено на карту. И что он готов нарушать табу, когда это необходимо», - заявил Боррель.

То, что Украина лишь инструмент в руках Вашингтона и Лондона, а Европа стала заложником этой кровавой схемы - уверена официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Запад руками Украины ведет боевые действия в отношении нашей страны. Эта история не столько про Украину. Она - одна из первых и главных жертв этой самой преступной логики Вашингтона и Лондона. Вторая жертва - сами страны Европейского союза, испытавшие на себе все эксперименты "старших братьев". Это не история про то, что киевский режим противостоит кому-то или чему-то. Его используют», - заявила Захарова.

Но самого украинского президента все устраивает. Чтобы на западе ни на день не забывали про Киев, Зеленский старается изо всех сил. В честь годовщины главного украинского фейка он даже организовал однодневный саммит в Буче. Хотел отметить в «дружной семье европейских народов», но из зарубежных визитеров приехали только президент Молдавии и премьеры небогатых стран ЕС - Словакии, Словении и Хорватии. Стоя со скорбными лицами они произносили заранее заготовленные пафосные речи.

«Демократические страны должны работать вместе, чтобы убедиться, что эти злодеяния будут расследованы и не останутся безнаказанными», - заявила президента Молдавии Майя Санду. «Ваш флаг - это теперь и наш флаг. Мы вешаем его перед всеми госучреждениями. И перед моим кабинетом тоже», - заявил премьер Словении Роберт Голоб.

В Бучу зарубежных политиков весь год возят как на работу. Чтобы проще было говорить о российской агрессии и просить деньги и оружие - все разрушения в Буче бережно хранят. Хотя огромное количество горожан остались без крыши над головой. Через год после нашумевшей инсценировки Зеленский вручил Буче знак отличия «Город-герой».

«На улицах Бучи мир увидел российское зло, которое Кремль планировал принести и на другие улицы Украины, другие улицы Европы и мира», - заявил Зеленский.

Весь последний год в Буче работают западные следователи. Только никаких итогов нет. И это не удивительно. Несостыковок в наспех состряпанном фейке - масса. Наши подразделения оставили Бучу 30 марта. 31 числа мэр Бучи с вдохновленным лицом рассказал об «освобождении» города. Никаких упоминаний о «трупах» вдоль дороги в его речи не было. И только спустя двое суток жертвы якобы российской агрессии внезапно появились. При этом кто-то из якобы погибших поднимал руку. Другой в зеркале заднего обзора - и вовсе садился. Уже доказано, это были актеры. А настоящие жертвы - с белыми повязками, которые носили лояльные россиянам жители. На эту деталь постановщики «бучинской резни» не обратили внимание. Мария Захарова в очередной раз призвала провести независимое расследование событий в Буче.

«Мы снова говорим о том, что для установления истины необходимо провести честное, беспристрастное и независимое расследование, которое должно сосредоточиться на поиске ответов на четыре вопроса: опознание трупов, время и причина смерти людей, следы возможного перемещения тела. Затем в Бучу было организовано "политическое паломничество" иностранных гостей. Там были организованы агитационные акции, приехали журналисты. Однако превратить Бучу в украинскую Сребреницу киевскому режиму не удалось. Очевидно, что это была провокация, целью которой было активировать заранее подготовленный пакет антироссийских санкций и сорвать российско-украинские переговоры», - заявила Мария Захарова.

На неделе Зеленский прокатился на поезде из Сум в Киев, под стук колес пообщался с журналистами американского агентства Associated Press . За стаканом чая он рассказал почему так цепляется за Артемовск, который уже на две трети взят российскими войсками. Зеленский признался - причины не военные, а скорее политические. Если город падет - он боится утратить доверие Вашингтона, а украинцы окончательно потеряют веру в победу.

«Зеленский признал, что поражение в семимесячной битве за Бахмут будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим. Он предсказал, что давление после поражения придет быстро - как со стороны международного сообщества, так и внутри страны. "Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с Россией"», - пишет AP.

На компромиссы Киев пойти никак не может. Зеленский же сам себе это запретил. Издав указ об отказе от переговоров с Москвой. А потому Киеву остается только мечтать - точнее бредить о демилитаризации России и выплате репараций.

«Если смотреть с рациональной точки зрения, для нас оптимальным сценарием является тотальный проигрыш России в войне и обрушение нынешней российской государственности. Дальше эта же Россия подпишет определенные экономические программы восстановления Украины, те же репарационные выплаты. И, безусловно, мы будем поднимать вопросы, касающиеся зоны как трансграничной демилитаризации, так и в целом демилитаризации России», - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Не чувствуя, что попрошайничество Киева уже вызывает раздражение, Зеленский продолжает свои виртуальные гастроли по парламентам разных стран и просит новых и новых поставок оружия. Только вот выступление в парламенте Австрии закончилось провалом. Во время речи Зеленского часть депутатов со словами «Позор для республики!» демонстративно покинули зал.

Зеленский похоже вышел на новый уровень политического попрошайничества. Теперь помимо денег и оружия он выпрашивает свидание с Си Цзиньпином. Зеленский пожаловался журналистам - китайский лидер якобы «единственный» из глав крупных мировых держав, кто не приезжал на Украину после начала спецоперации. В ответ в китайском МИДе заявили - данных о возможной встрече Си Цзиньпина и Зеленского нет. Зато в Киев едут голливудские актеры. На неделе пожаловал Орландо Блум - и Зеленский не смог сдержать восторга. Во время встречи с британским гостем он от волнения постоянно пил воду, тер нос и гримасничал.

На неделе стали известны и детали недавнего визита британского эксперта по выживанию - Беара Гриллса. О чем они беседовали с Зеленским гуляя по Киеву - неизвестно. Возможно, Гриллс дал Зеленскому несколько советов - как выжить в дикой природе.

А потом решил угостить шоколадкой. Но тут вмешалась охрана Зеленского - угощение брать запретили и заподозрили телеведущего в «попытке» отравить гетмана Украины. Британскому спецназу, который всюду сопровождает Зеленского дано поручение - смотреть в оба. Если с Зеленским что-то случится - западным кураторам придется постараться, чтобы найти другого такого же безропотного исполнителя любых поручений. Даже ценой существования Украины как таковой.