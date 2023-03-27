Spiegel: 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину

Немецкое издание также сообщает об отправке 40 машин Marder в зону боевых действий.

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Вся партия обещанных Германией танков Leopard 2 прибыла на Украину.

Как сообщает издание Spiegel, на Украину доставлена партия немецких танков в количестве 18 единиц. По данным издания, танки Leopard 2 уже пересекли украинскую границу, покинув немецкую территорию в конце прошлой недели.

«Около 40 боевых машин пехоты Marder... также прибыли в зону боевых действий», - говорится в статье.

Немецкий журнал также отмечает, что власти Германии из соображений безопасности не раскрывают точный маршрут, по которому осуществляются поставки оружия Киеву.

Ранее танки Leopard 2 передавала Украине Норвегия. Киеву отправили восемь танков немецкого производства со Скандинавского полуострова. Минобороны Норвегии также сообщило, что на данный момент осуществляется обучение украинского персонала.