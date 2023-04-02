В Самарской области четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов

На месте работают два восстановительных поезда, задержек в ж/д расписании нет.

© Видео: Приволжская транспортная прокуратура © Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В районе станции Кинель в Самарской области сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным 02 апреля 2023 года, около 12 часов 35 минут (мск), при отправлении грузового поезда № 2740 произошёл сход четырех порожних (пустых - прим. ред.) вагонов, из них три полувагона и один зерновоз», - следует из сообщения ведомства.

В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, организована доследственная проверка. На месте ведутся восстановительные работы, задержек движения других поездов в связи с происшествием не возникло.

Ранее горящий поезд после столкновения с самосвалом на Сахалине попал на видео. В ГАИ сообщили, что водитель грузовика выехал на переезд, когда горел красный сигнал светофора. В результате пострадали два человека, водитель самосвала госпитализирован.