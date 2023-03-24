Горящий поезд после столкновения с грузовиком на Сахалине сняли на видео
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
© Видео: strnov, VK © Фото: strnov, VK
Пригородный поезд столкнулся с грузовиком на Сахалине. Как уточняется, ДТП произошло на ж/д переезде по пути из Долинского района в Томари.
Очевидец происшествия опубликовал кадры с места ЧП в социальных сетях.
В настоящий момент данных о пострадавших нет. По предварительной информации МЧС, в результате столкновения загорелась кабина машиниста.
Региональная прокуратура и УМВД России по Сахалину уже начали проверку.
В октябре прошлого года под Тамбовом произошла трагедия на железнодорожном переезде. Тогда поезд столкнулся с КамАЗом.