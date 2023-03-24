Горящий поезд после столкновения с грузовиком на Сахалине сняли на видео

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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Пригородный поезд столкнулся с грузовиком на Сахалине. Как уточняется, ДТП произошло на ж/д переезде по пути из Долинского района в Томари.

Очевидец происшествия опубликовал кадры с места ЧП в социальных сетях.

В настоящий момент данных о пострадавших нет. По предварительной информации МЧС, в результате столкновения загорелась кабина машиниста.

Региональная прокуратура и УМВД России по Сахалину уже начали проверку.

В октябре прошлого года под Тамбовом произошла трагедия на железнодорожном переезде. Тогда поезд столкнулся с КамАЗом.