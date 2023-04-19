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В МО РФ сообщили о блокировании Артемовска с севера и юга подразделениями ВДВ

16:34 19.04.2023
Штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о блокировании города Артемовск с северной и южной окраин подразделениями ВДВ. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин», - сказал он на брифинге 19 апреля.

За минувшие сутки штурмовые отряды освободили три квартала на северо-западе, в центре и юго-западе Артемовска. Штурмовиков поддерживает авиация и артиллерия «Южной» группировки войск. В данный район авиация совершила четыре вылета, артиллерия выполнила 67 огневых задач.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о пресечении попыток украинских боевиков контратаковать в районах населенных пунктов Ступочки, Красное, а также на северо-западе и в центре Артемовска. Он заявил об уничтожении украинского склада боеприпасов под Красногоровкой.

Конашенков назвал суточные потери вооруженных формирований Украины на Донецком направлении. По его словам, в живой силе они составили до 380 человек. Уничтожено несколько единиц украинской военной техники: танк, две БМП, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, САУ «Акация», буксируемая гаубица Д-20, РСЗО «Град».

Представитель Минобороны рассказал о ситуации на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Червоное, Малая Токмачка и Каменское. В районах Владимировки и Нескучного пресечены действия двух украинских разведгрупп. Суточные потери украинской стороны составили до 120 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских боевиков, два автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30. В районе Змиевки уничтожен склад боеприпасов украинской бригады теробороны.

Конашенков рассказал о поражении подразделений неприятеля на Купянском направлении в районах Новоселовского, Котляровки, Загоруйковки, Ивановки и Першотравневого. В районе Двуречной уничтожен склад боеприпасов. В районах Синьковки и Орлянского пресечены действия двух украинских разведгрупп. Суточные потери украинской стороны превысили 120 человек. Уничтожен украинский танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, РСЗО «Град».

На Краснолиманском направлении нанесено поражение неприятелю в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Григоровка. Потери противника в живой силе составили до 75 человек. Уничтожены две украинские боевые бронированные машины.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении украинской понтонной переправы через Северский Донец. Кроме того, за сутки уничтожены три украинских самолета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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