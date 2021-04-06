Дуров впервые вошел в ТОП-10 миллиардеров из России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел десятку богатейших миллиардеров из России. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.

Состояние Дурова оценивается в 17,2 миллиарда долларов - за 2021 год он разбогател на 13,8 миллиардов.

В мировом рейтинге Forbes Дуров занимает 112-е место, хотя в 2020 году он располагался лишь на 565-й строчке.

В этом году Telegram привлек более 1 миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира.