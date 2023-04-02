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Президент ФФР Мамедов высказался о решении польской федерации по допуску спортсменов из РФ

Игнат Далакян
15:31 02.04.2023
По мнению президента Федерации фехтования России, решение об условиях допуска российских фехтовальщиков в этапе Кубка мира в Познани принимается не спортивными федерациями, а местным правительством.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Президент Федерации фехтования Российской Федерации Ильгар Мамедов прокомментировал решение Польской федерации фехтования по участию российских спортсменов в этапе Кубка мира в польском городе Познань.

«Не спортивное решение. Получается, делает не спортивная федерация, а решение политическое, со спортом не связанное. Видимо, хотят, чтобы они приехали и сами отказались», - сказал Мамедов.

Глава Федерации фехтования России сообщил, что они направят письмо в Международную федерацию с вопросом о том, на каком основании польская федерация выдвигает такие условия российским спортсменам.

«Над федерациями спортивными стоят министерства спорта или олимпийские комитеты. Или и то и другое. Над министерствами спорта стоят правительства тех стран, где они находятся. Естественно, если у правительства к нашей стране негативное отношение, то это все по цепочке идет вниз. От правительства к минспорту, от минспорта до спортивных федераций. Вот такая связь», - объяснил Ильгар Мамедов.

Напомним, что Польская федерация фехтования заявила, что российские фехтовальщицы смогут принять участие в этапе Кубка мира в польской Познани, если подпишут заявление о несогласии с проведением специальной военной операции России на Украине.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что бойкот соревнований с россиянами только навредит Украине. Правительство Украины собирается запретить местным спортсменами соревноваться с россиянами.

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