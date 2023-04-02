На севере Турции зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2

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На севере Турции произошло землетрясение. Сообщается, что оно произошло в провинции Кастамону. Оно произошло в 00:24 по местному времени, совпадающим с московским. Очаг землетрясения находился на глубине 11,83 километра.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в 00:24 по московскому времени в районе Ихсангази», - приводит информацию агентство.

Во второй половине марта в Турции фиксировали подземные толчки. Тогда магнитуда землетрясения составила 4,8. Очаг находился на глубине двух километров, эпицентр - в четырех километрах от города Гексун.