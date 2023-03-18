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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Турции

Анастасия Бобылева
09:34 18.03.2023
Очаг находился на глубине двух километров.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Турции
© Фото: Serdar Ozsoy, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло очередное землетрясение. Его магнитуда, по информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), составила 4,8.

Подземные толчки начались в 5:14 по местному времени. Очаг находился на глубине двух километров. Эпицентр землетрясения находился в четырех километрах от города Гексун.

В пятницу 17 марта было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 у побережья Турции. Информации о разрушениях и жертвах нет. Известно, что очаг находился на глубине 10 километров.

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