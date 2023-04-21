Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт боевиков из минометов «Сани»

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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью 122-мм миномета 2С12 «Сани».

Минометчики нанесли удар осколочно-фугасными боеприпасами по укреплениям и личному составу противника. Стреляли с закрытых позиций на дистанцию около 6 км. Огонь постоянно корректировали БПЛА.

«Работаем интенсивно, расчет слаженный. Эту позицию у нас не обнаруживали ни разу. Скрытность хорошая и окоп оборудован инженерно хорошо. Гребень высокий. Поэтому противник не может нас найти», - рассказал командир минометного расчета с позывным «Град».

После беглой серии выстрелов бойцы сразу же укрываются в защитном блиндаже, чтобы не попасть под ответный удар. Если цель уничтожена - маскируют орудие и ждут новые задачи.

«Работа я нас тяжелая, с тяжелыми физическими нагрузками, требует высокой концентрации. Противник упорный, насыщенный всякой иностранной помощью и оружием. Упорный, но мы его давим, и победа будет за нами», - говорит номер минометного расчета с позывным «Лука».

122-мм возимый миномет 2С12 «Сани» предназначен для поражения живой силы противника, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники на дистанции до 7 км.

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