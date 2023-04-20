Герой России Пивоваров рассказал, как вызвал огонь на себя и сорвал наступление боевиков в зоне СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Командир мотострелковой роты Южного военного округа (ЮВО), старший лейтенант Олег Пивоваров вызвал огонь «Градов» на себя и спас свое подразделение. В итоге наступление украинских боевиков на одном из направлений в зоне спецоперации было сорвано, а противник разгромлен. За этот смелый шаг Министр обороны Сергей Шойгу наградил офицера «Золотой Звездой» и званием Героя России.

«Почему они не уходят? Там какие-то спецы! Мы не можем их выбить» - он хорошо запомнил эту фразу из перехваченных переговоров. Два дня они отбивали натиск превосходящего по численности подразделения противника. Увы, не без потерь.

«В тот момент погиб мой бывший командир роты, и мне пришлось взять командование роты на себя», - рассказал командир третьей мотострелковой роты 126-й Отдельной Гвардейской бригады береговой охраны Олег Пивоваров.

Оператор беспилотника сначала насторожился, когда увидел обстановку на поле боя. Один за одним на ходу загорались БТРы. Оказалось, все это - один меткий стрелок.

«Пришлось самому сесть за установку и самолично вести огонь. Подбил первый танк в гусеницу, разул его, колонна встала. Начал уничтожать БТРы. В общей сложности подбил один танк и 7 БТРов», - поделился офицер.

Каждая его история напоминает остросюжетный боевик. Но это всего лишь рядовые будни командира мотострелковой роты. Старший лейтенант с позывным «Атом» рассказывает про самый сложный бой за всю его офицерскую карьеру. Тогда он мог погибнуть, потому что вызвал огонь на себя. Предварительно отвел своих бойцов на безопасное расстояние.

«Я дал команду на отход, люди сначала сказали типа: "командир, нет, мы без тебя не уйдем", я, можно сказать, начал на них уже кричать, потому что они не хотели уходить, я просто сказал: "я вам приказываю", приказу они подчинились», - вспоминает военнослужащий.

Снаряды ложились совсем близко. Но в тот момент его как будто кто-то оберегал, укрывал от осколков. В итоге без единой царапины Олег вернулся к своим, когда огонь прекратился.

«Когда я вспоминаю эти моменты, я просто не нахожу других вариантов. То, что я сделал тогда, - это было самое правильное, что могло бы помочь вывести людей без потерь», - сказал командир мотострелковой роты.

Последствия после массированного артиллерийского удара по лесополосе видны невооруженным взглядом. Воронка - практически с человеческий рост. Осколки все еще лежат, и таких здесь множество, потому что огонь по этому сектору велся непрерывный.

«Золотая Звезда» из рук лично Министра обороны Сергея Шойгу. С собой на передовой - копия. Ту, что из чистого золота, отправил матери.

Его подразделение почти в том же составе до сих пор. Большинство в строю. Некоторые еще восстанавливаются. Механик-водитель с позывным «Барселона» тогда тоже прошел боевое крещение.

«Ну, как говорится, именно такой бой, да, страшный, когда очень много врага, очень много вражеской техники и причем тяжелой, да, это был первый такой тяжелый бой, страшно было, но когда руководят грамотные командиры, они не дают тебе время бояться, они руководят, и говорят, что надо делать», - рассказал механик-водитель с позывным «Барселона».

Сейчас он умело водит БТР. А на гражданке в свой лучший сезон в футбольной лиге забил 27 голов. Экс-нападающий пошел добровольцем из Крыма. Скучает по дому и по футболу. Но убежден, что здесь он сейчас нужнее.

«Если честно, у меня даже мячик валяется, иногда беру с собой, когда время есть свободное, полчасика можно попинать мячик», - поделился механик-водитель.

Пока съемочная группа «Звезды» делала сюжет, поступили новые данные. Разведка засекла движение техники противника. А значит, их бой на Херсонском направлении продолжается.

Ранее Герой России Степан Белов рассказал, как экипаж танка Т-72 группировки «Отважных» Центрального военного округа сравнял с землей украинские позиции. На счету военнослужащего и его экипажа - два десятка подбитых вражеских танков, БМП и БТР, не считая разной легкой техники.