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Корреспондент «Звезды» показал укрытие расчета ПТУР, не дающего покоя боевикам

Валентин Гвоздев
12:20 20.04.2023
ПТУР используется не только для уничтожения бронетехники, но и для поражения противника в защищенных сооружениях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Северском направлении ежедневно идут ожесточенные артиллерийские дуэли. Едва орудие наносит удар, его тут же пытаются обнаружить и уничтожить. Поэтому огонь ведется преимущественно с закрытых позиций.

Территория усеяна свежими воронками от снарядов. На неприметном участке дороги с хорошо замаскированным блиндажом обитает расчет ПТУР, который не дает спокойно окапываться и передвигаться боевикам киевского режима.

Цели наши бойцы наблюдают в бинокль, чаще всего работать приходится ночью, однако и днем парни без дела не сидят. Националисты за ночь возводят новые укрепления, и зачастую из-за сложных метеоусловий поражать их приходится именно управляемыми ракетами.

Противотанковые управляемые ракеты в первую очередь предназначены для уничтожения вражеской бронетехники, тем не менее практика показала, что и против укреплений националистов они весьма эффективны. Цель неподвижна, а ракета, попадая в блиндаж, уничтожает его. Сразу после выстрела бойцы покидают позицию, а расчет прячется в укрытие.

Ранее мы публиковали кадры уничтожения найденных на «Азовстали» боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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