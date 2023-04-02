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МО РФ: на Донецком направлении уничтожено три турецких бронемашины Kirpi

14:29 02.04.2023
Также уничтожено более 210 украинских националистов и наемников.
МО РФ: на Донецком направлении уничтожено три турецких бронемашины Kirpi
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск уничтожили три бронетранспортера Kirpi турецкого производства. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В результате действий военнослужащих, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии было также уничтожено более 210 украинских боевиков и наемников, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, три пикапа и гаубица «Мста-Б».

За все время проведения специальной военной операции было уничтожено 8510 танков и других боевых бронированных машин, а также 9270 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма сообщил, что мотострелки на Донецком направлении предотвратили попытку украинских боевиков атаковать позиции одного из подразделений в районе Марьинки. Уничтожены десятки националистов и миномет.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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