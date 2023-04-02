МО РФ: на Донецком направлении уничтожено три турецких бронемашины Kirpi
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск уничтожили три бронетранспортера Kirpi турецкого производства. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
В результате действий военнослужащих, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии было также уничтожено более 210 украинских боевиков и наемников, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, три пикапа и гаубица «Мста-Б».
За все время проведения специальной военной операции было уничтожено 8510 танков и других боевых бронированных машин, а также 9270 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма сообщил, что мотострелки на Донецком направлении предотвратили попытку украинских боевиков атаковать позиции одного из подразделений в районе Марьинки. Уничтожены десятки националистов и миномет.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов