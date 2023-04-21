Судно вспыхнуло в ночь на пятницу в водах у города Ульсан.

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Российское рыболовецкое судно загорелось у берегов Южной Кореи, четверо людей числятся пропавшими. Об этом со ссылкой на береговую охрану сообщило агентство Yonhap.

Как сообщается, судно со ста тоннами морепродуктов на борту вспыхнуло в водах возле города Ульсан, в 300 километрах к юго-востоку от Сеула в 00.43 в пятницу (18.43 мск в четверг). На борту находилось 25 человек, все - россияне.

На место происшествия выдвинулись корабли береговой охраны, 21-го человека удалось спасти, 19 из них не пострадали, двое получили легкие травмы. Четверо людей пропали без вести, их поиски продолжаются.

Ранее рыболовецкое судно под российским флагом загорелось на верфи в Стамбуле.