Mash: Костомарова готовят к транспортировке в Германию

По данным СМИ, врачи одной из немецких клиник продолжат лечение олимпийского чемпиона.

© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Одна из немецких клиник готова принять для дальнейшего лечения олимпийского чемпиона Романа Костомарова, перенесшего несколько операций по ампутации из-за некроза тканей после тяжелой формы пневмонии. О подготовке спортсмена к транспортировке в Германию сообщил Mash.

По данным СМИ, в настоящее время персонал клиники в Коммунарке уже не ведет Костомарова, за состоянием его здоровья с выбором тактики и дальнейшей стратегии лечения наблюдают по системе телемедицины медики клиники в Германии.

Сейчас задача врачей - стабилизировать состояние пациента, чтобы без последствий перевезти его из Москвы в Германию. Какая именно клиника берется за лечение, протезирование и реабилитацию фигуриста, не уточняется.

Ранее сообщалось, что родственники Костомарова вели переговоры с несколькими медучрежденяими в России и за рубежом, выбирая клинику, специалисты которой имеют необходимый опыт, чтобы помочь с протезированием спортсмену.