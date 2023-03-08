Milliyet: в Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом

Происшествие случилось сегодня вечером на верфи в Тузле.

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Сегодня вечером в Стамбуле произошел пожар на 120-метровом рыболовецком судне под российским флагом. Об этом сообщает газета Milliyet. По ее данным, корабль находился на ремонте на верфи в Тузле.

О пожаре экстренным службам сообщили работники, увидевшие огонь в жилой зоне судна. Сейчас на месте происшествия работают пожарные бригады.

Напомним, недавно произошел пожар на Московском коксогазовом заводе в Видном. Огонь бушевал на площади 200 квадратных метров.

Как оказалось, вспыхнула наносная колонна с бензолом. В результате происшествия никто не пострадал.