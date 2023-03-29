Украинские боевики обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе

Погибших и пострадавших нет, есть разрушения.

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Город Мелитополь в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Отмечено, что националисты атаковали железнодорожное депо. Сведений о погибших и пострадавших нет, есть разрушения.

«По предварительной информации, в результате обстрела боевиками ВСУ в 5.30 зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Есть повреждения и разрушения. Пострадавших нет», - сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее украинские боевики обстреляли здание колледжа в Мелитополе. Боевики нанесли по городу артиллерийский удар, в результате которого было повреждено несколько зданий, а также пострадали четыре человека.