МО РФ: расчеты РСЗО «Град» поразили взвод украинских боевиков на БМП на Краснолиманском направлении

Кроме того, украинская штурмовая группа боевых бронированных машинах была обнаружена и поражена на Торском участке СВО.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Средства разведки группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении вскрыли перемещение взвода 66-й механизированной бригады украинских боевиков на БМП. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук, противнику было нанесено поражение реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град», в результате чего боевики понесли потери в личном составе и технике.

«На Торском участке обнаружена штурмовая группа на боевых бронированных машинах 91-й аэромобильной бригады ВСУ, которая была поражена расчетами ствольной артиллерии группировки “Центр”», - добавил Савчук.

Напомним, российские мотострелки на Донецком направлении специальной военной операции предотвратили попытку украинских боевиков атаковать позиции одного из подразделений в районе Марьинки.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.