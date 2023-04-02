МО РФ: расчеты РСЗО «Град» поразили взвод украинских боевиков на БМП на Краснолиманском направлении
Средства разведки группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении вскрыли перемещение взвода 66-й механизированной бригады украинских боевиков на БМП. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук, противнику было нанесено поражение реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град», в результате чего боевики понесли потери в личном составе и технике.
«На Торском участке обнаружена штурмовая группа на боевых бронированных машинах 91-й аэромобильной бригады ВСУ, которая была поражена расчетами ствольной артиллерии группировки “Центр”», - добавил Савчук.
Напомним, российские мотострелки на Донецком направлении специальной военной операции предотвратили попытку украинских боевиков атаковать позиции одного из подразделений в районе Марьинки.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.